Рада обновится наполовину, а 80% нардепов будут бизнесменами

{1-} В Верховной Раде VII созыва не будет многих известных народных депутатов. После окончания 18 августа регистрации в ЦИК возможность баллотироваться утратили, в частности, миллиардер Ринат Ахметов, депутаты четырех созывов Юрий Ключковский, Юрий Кармазин (оба НУ-НС) и Владимир Филенко («БЮТ-Батькивщина»).

Новый состав парламента обновится наполовину, но, как и раньше, будет состоять из представителей крупного капитала, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

О решении отказаться от участия в выборах владелец компании СКМ Ринат Ахметов впервые сообщил еще в декабре 2011 года. «Избирателям обещаю не ходить в парламент, но по-прежнему помогать им решать их наболевшие проблемы»,— заявил он. А глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов подтвердил, что фамилия Ахметова отсутствует в партийном избирательном списке.

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Не стали выдвигать свои кандидатуры и регионалы Эдуард Прутник, Владимир Ландик, председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда Василий Хара и Василий Грицак. «Для того чтобы идти по списку или по округу, надо иметь определенные ресурсы, конечно, финансовые. У меня их нет»,— пояснил Грицак.

Оппозиция также лишится ряда знаковых депутатов. В частности, решил не идти на выборы нардеп-нусовец III, IV, V и VI созывов Юрий Ключковский. «Не вижу смысла баллотироваться без партийной поддержки. У меня нет бизнеса, а соответственно, нет возможности выбросить несколько миллионов долларов на самовыдвижение»,— сказал Ключковский, не исключив, что уйдет на пенсию.

Среди кандидатов в депутаты отсутствуют Владимир Филенко («БЮТ-Батькивщина»), Роман Зварыч и Александр Бондарь (оба — НУ-НС), работавшие в нескольких созывах парламента. «В список «Батькивщины» меня не взяли, а баллотироваться в Киеве по округу очень сложно — в столице на избирательные кампании брошены такие деньги, которых у меня нет»,— пояснил Бондарь.

В следующем созыве Рады не будет нардепа четырех созывов Юрия Кармазина. 15 августа Центризбирком отказал ему в регистрации. Как сообщил член ЦИК Александр Осадчук, Кармазин подал документы для регистрации в двух мажоритарных округах (N179, Харьковская область и N151, Полтавская область).

Эксперты считают, что следующий созыв парламента обновится на 50%. «И власть, и оппозиция пошли на обновление своих рядов, из-за этого в первое время решения парламента будет сложно прогнозировать. Верховная рада будет, как и раньше, на 80% будет состоять из представителей финансово-промышленных групп, только без их руководителей, и ряда профессиональных депутатов»,— сказал президент центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Ранее «Главред» сообщал, что Небоженко заявил: у парламентских «тушек» мало шансов пройти в Раду следующего созыва.

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