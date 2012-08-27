Александр Третьяков уже ищет союзников по будущему парламенту

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков заявляет, что уже работает над поиском союзников в парламенте следующего созыва. Об этом он сказал в интервью журналистам «Газеты киевской».

«Я сделаю все возможное, чтобы реванш демократических сил состоялся, и мы вернули Украину на демократический путь развития», - заявил Третьяков.

Политик подчеркнул, что не планирует работать единолично. «Таких, как я, оппозиционеров, которым не нашлось места в списках Объединенной оппозиции, довольно много. И мы уже сейчас договариваемся о будущей работе в парламенте. Естественно, мы будем сотрудничать с Объединенной оппозицией и партией «УДАР», так как наши политические взгляды довольно близки. Никогда себя «волком-одиночкой» не считал», - отметил он.

Также Третьяков заявил, что никогда не изменял своим политическим принципам, и поэтому в команде нынешней власти его не будет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на выборы в парламент путем самовыдвижения в столичном мажоритарном округе №218, объединяющем части Святошинского и Оболонского районов.

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