Кандидат в депутаты написал программу из пяти слов

{1-} В Крыму кандидат в народные депутаты по ялтинскому избирательному округу № 7 Григорий Тараненко кратко и емко сформулировал свое предвыборное кредо, которое, как видимо, должно привлечь его земляков на его сторону.
Вся предвыборная программа кандидата, уложилась в пять слов: «Захистити народ України від бандитів». Бумагу с таким текстом он и предоставил в Центральную избирательную комиссию, передает НБН.
Избирательная кампания 2012 года в украинский парламент удивит граждан множеством парадоксальных явлений и курьезных ситуаций. Причём курьезы начинаются уже со списков.
Многие загадочные факты в них вполне объяснимы: к примеру, отсутствие в списке «Радикальной партии Олега Ляшко» самого Ляшко (он идет в Раду по мажоритарке, понимая, что шансов пройти с партией нет).
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Ранее Главред сообщал, что выборы новой Верховной Рады назначены на 28 октября 2012 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5771 кандидата в народные депутаты. Из них 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах.
Всего зарегистрированы списки 22 партий, но в целом в выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.
Фото: noviny.su
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