Обвиняемого в покушении на Путина выдали России с нарушениями - адвокат

{1-} Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, который подозревается в подготовке покушения на президента России Владимира Путина и президента Чечни Рамзана Кадырова и был экстрадирован в Россию с нарушениями Европейской конвенции о защите прав человека и УПК Украины.

Об этом юрист Одесской правозащитной академии Валерий Кочетов заявил изданию «Коммерсантъ-Украина».

Юрист считает, что передача Пьянзина российской стороне была произведена с нарушением ст. 466 УПК Украины и Европейской конвенции по защите прав человека. По утверждению Кочетова, для окончательного решения об экстрадиции обвиняемого уголовное дело в отношении него на территории Украины должно быть предварительно прекращено, а этого не было сделано. А оперативность, с которой Пьянзин был выдан России, Кочетов объясняет тем, что адвокаты обвиняемого направили жалобу в ЕСПЧ слишком поздно — 21 августа: «В Евросуде не успели бы за два дня даже оформить документы и наложить вето на экстрадицию».

Адвокаты подельника Пьянзина, чеченца Адама Осмаева, которому правоохранительные органы России инкриминируют две попытки покушения на Рамзана Кадырова и одну — на Владимира Путина, подали жалобу в Евросуд еще 3 августа. Они указывали на то, что его экстрадиция в РФ может привести к нарушению Европейской конвенции по правам человека, подписанной Украиной, а именно ст. 3 конвенции, запрещающей пытки и нечеловеческое отношение, которым может подвергнуться обвиняемый Осмаев в России.

Ранее «Главред» сообщал, что правоохранители Украины и России считают: Осмаев, Пьянзин и Руслан Мадаев создали в Одессе подпольную ячейку запрещенного в РФ «Имарата Кавказ» с целью подготовки и проведения террористических диверсий, а также вербовки добровольцев по заданию лидера бандподполья Доку Умарова. На их след вышли после того, как 4 января в квартире на Тираспольской улице в Одессе, где проживали Илья Пьянзин и Руслан Мадаев, сработало взрывное устройство.

фото: Первый канал

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