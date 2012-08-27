Под Львовом нашли сгоревшее авто киллеров, стрелявших в авторитета Вову Морду

{1-} Под Львовом в лесу в Пустомытовском районе нашли сожженным автомобиль «Дэу Ланос» зеленого цвета, из которого 24 августа центре Львова стреляли в криминального авторитета Вову Морду.

Об этом 27 августа сообщил начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, передает ZIK.

«Автомобиль полностью сожжен. Оружия в нем не было», - сообщил Зюбаненко.

По его словам, состояние раненого мужчины (криминального авторитета «Вовы Морды» - ред.) «стабильно тяжелое».

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Подозреваемых в совершении убийства и покушения на убийство пока не задержали. Основные версии преступления не разглашаются.

25 августа в 15.13 час. по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в с. Пидберизци Пустомытовского района на Львовщине в легковом автомобиле «Дэу-Ланос».

На месте пожара спасатели установили, что авто сгорело в лесопосадке еще ​​24 августа. Государственный номер и владельца автомобиля - устанавливают. Причина и ущерб также пока неизвестны.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 августа в центре Львова на улице Князя Романа был расстрелян внедорожник Volvo, в котором находились три человека. Позже стало известно, что одним из них был львовский авторитет Вова Морда.

В милиции сообщили, что данное покушение на авторитета было вторым - в результате первого Морда был ранен в руку и плечо.

Ранее некоторые СМИ также сообщали, что криминальный авторитет Вова Морда умер больнице Львова из-за полученных ранений.

Фото: zaxid.net

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