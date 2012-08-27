Грузины сняли для Саакашвилли клип "Давай, до свиданья!"

{1-} В Грузии противники президента Михаила Саакашвили сняли посвященный ему провокационный клип с популярным в последнее время лозунгом "Давай, до свиданья!", пишет Взгляд.

На видео под живую музыку компания грузин, которые сидят за столом с вином и традиционными блюдами, выполняют куплеты с рефреном "Давай, до свиданья!", обращаясь к телевизору, на экране которого мелькают кадры с президентом.

В частности, показывается, как Саакашвили жевал галстук или обнимался с массажисткой.

Мужчины просят Саакашвили "не пугать Российской Федерацией" и "уйти", грозя кулаками в сторону экрана. Они также поют "Миша, ты летаешь в облаках, розгониш людей дубинками, убирайся! Заставляешь народ кричать "Миша!", рассказываешь глупости, со стулом вместе тебя вынесем! Хватит нам рыть могилы, устали от тебя!".

Напомним, ранее азербайджанский журналист и общественный деятель Гилад Мамедов, который является автором оригинального сюжета из "Давай, до свиданья!", был арестован в Баку по обвинению в государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.

Ранее в Twitter появился хэштэг #Путин ты кто такой Давай до свидания, который внезапно полюбился интернет-пользователям стал хитом сети.

Происхождение фразы, по-видимому, связано с появившимся на прошлой неделе в Сети хитовым видеороликом из азербайджанского города Астара. На записи запечатлена мейхана - речитативные сатирические импровизации традиционные в азербайджанской культуре - ключевой фразой которой стала "Ты кто такой, давай, до свидания!".

фото, видео: youtube.co m

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