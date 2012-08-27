Мельниченко уже улетел из Италии в США

{1-} Экс-майор госохраны Николай Мельниченко заявил о том, что уехал из Италии и сейчас находится в США. Об этом он сообщил в сети Facebook. Ранее Мельниченко написал, что 21 августа планирует вылететь из Италии в США. А 24 августа на вопрос о его месте пребывания он ответил, что уже находится в Соединенных штатах.

Кроме того, Мельниченко сообщил, что вопрос о его экстрадиции закрыт, сообщает zn.ua.

«Вопрос о моей экстрадиции закрыт — Италия отказала Украине», — написал он.

Мельниченко также посоветовал не доверять украинским СМИ, распространяющим информацию о продолжении рассмотрения Италией вопроса о его экстрадиции в Украину.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 августа экс-губернатор Харьковской области, глава харьковской «Батьківщини» Арсен Аваков заявил об освобождении экс-майора из-под стражи судом в Неаполе (Италия), где он был ранее задержан в аэропорту на основании ордера Интерпола.

23 сентября 2011 года Служба безопасности Украины объявила Мельниченко в розыск. Печерский районный суд Киева признал законным возбуждение дела против него 26 декабря 2011 года.

Дело против Мельниченко было возбуждено по части 2 статьи 328 Уголовного кодекса (разглашение гостайны), части 1 статьи 358 (подделка документов), части 3 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Мельниченко в бытность сотрудником охраны президента Леонида Кучмы тайно записывал на диктофон разговоры в кабинете Кучмы первых лиц страны. В итоге на основе этих пленок в 2000 году разгорелся политический скандал вокруг исчезновения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

фото: wek-com.ua

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