В Раду проходят четыре партии - опрос

{1-} Согласно соцопросу, проведенному с 10 по 15 августа, в парламент Украины уверенно походят четыре партии - Партия Регионов, ВО "Батькiвщина", партия "УДАР" и Коммунистическая партия Украины.

За Партию регионов готовы проголосовать 28,1% среди тех кто намерен прийти на выборы, причем по сравнению с июнем рейтинг политической силы увеличился на 0,5% - с 27,6%.

За Всеукраинское объединение "Батькивщина" готовы проголосовать 25,6% - столько же, сколько и в июне, передаёт Интерфакс – Украина.

За партию "УДАР" -11,5%, рейтинг этой политической силы вырос по сравнению с июнем (9,7%).

За Коммунистическую партию Украины готовы проголосовать 8,2% избирателей, и их рейтинг вырос в сравнении с июнем месяцем на 1,1%.

Партия Натальи Королевской "Украина - Вперед" потеряла почти 0,6% - ее рейтинг снизился по сравнению с июнем с 4,6% до 4,0% В то же время, ВО "Свобода" набрала 0,7% с 3,1% до 3,8%.

Остальные партии набирают менее 1%.

Проголосовали бы за другую партию 1,5%, не определились с выбором 14,4% респондентов.

Соцопрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива с социологической службой Центра Разумкова.

Всего было опрошено 2009 респондентов в 132 населенных пунктах во всех регионах Украины, погрешность составляет 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее писал Главред, согласно опросу, проведенному R&B в начале августа, ПР поддержали 20,2% опрошенных, "Батькiвщину" – 18,6%, УДАР – 9,9%, КПУ – 8,3%.

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