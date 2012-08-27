Нардеп рассказал, как защищал Тимошенко от «ющенковской погани»

{1-} Известный писатель и нардеп-бютовец Владимир Яворивский заявил, что одним из первых встал на защиту экс-премьера Юлии Тимошенко от «ющенковской погани» и потребовал от самого Виктора Ющенко уйти с поста президента.

Об этом он рассказал во время чата на «Главреде».

Отвечая на вопрос, почему в 2009-2010 годах никто из его команды не стал на защиту их лидера Тимошенко от «ющенковской погани», провокаторов Хмар, Кендзеров, Зайцев, Костенко, Григоровичей и почему никому из этих мерзавцев не дали в морду, Яворивский заявил:

«Вы не правы, что никто не стал на защиту Тимошенко от ющенковской погани».

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«Скажем, я первым решился через год его президентства написал и опубликовал острое, даже убийственное, открытое письмо с требованием добровольно покинуть пост президента и не мучить украинский народ», - подчеркнул нардеп.

«Мне обидно, как и Вам, от того, что поливали грязью Юлю некоторые ура-патриоты. Пусть это будет на их совести. Никого из названных депутатов следующем парламенте уже не будет», - резюмировал бютовец.

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