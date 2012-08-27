На Ровенщине архиепископ агитировал за кандидата-регионала

27 августа 2012, 13:19

{1-} В Богоявленском соборе города Острога, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей, 24 августа на праздничной литургии, незаконно агитировал прихожан за кандидата от Партии Регионов Анатолия Юхименко,  сообщает гражданская сеть   "ОПОРА".

После службы архиепископ предоставил слово для заместителя председателя Ровенской облгосадминистрации Юхименко, который поздравил присутствующих с праздником.

Архиепископ, в свою очередь, публично поблагодарил кандидата за оказанную помощь в возобновлении храмов и проложении дороги к мужскому монастырю. Вспомнил владыка и о том, что Юхименко является кандидатом в народные депутаты.

Священник публично заявил, что став народным избранником, заместитель председателя РОГА продолжит заботиться о людях.

"Нам нужны такие люди, которые заботятся и о нешем государстве, и о нашей церкви. Я думаю, что мы люди верующие, зная то, что Вы уроженец ровенский, живете здесь в Ровенской области, если будете депутатом Верховной Рады, то Вы будете и впредь заботиться за своей земле родной, о своем народе. Потому что Вы не заимствованный будете. Вы не из Донецка там, из Одессы. Вы местный", - сказал архиепископ.

"Я думаю, что наш народ, который видит труды Ваши, Ваши заслуги перед церковью, поддержит Вас, когда придет такое время. Ну и будем надеяться, что став депутатом, Вы не будете забывать этот храм. Потому что здесь еще очень и очень много работы", - отметил священник.

По мнению наблюдателей, слова архиепископа можно расценивать как незаконную агитацию за конкретного кандидата.

Согласно статье 5 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", религиозные организации не имеют права вести агитацию за кандидатов во время предвыборной гонки.

В то и же время, часть 3 статьи 68 Закона "О выборах народных депутатов Украины" определяет, что сообщение о поддержке кандидатом в депутаты определенных мероприятий или привлечение внимания к участию кандидата в этих мероприятиях является политической рекламой, то есть - агитацией.

Наблюдатели также зафиксировали, что перед церковными воротами представители ВО "Батькивщина" распространяли среди прихожан печатные агитационные материалы.

Ранее Главред  также сообщал, что МВД обнародовало информацию о первых нарушениях, допущенных во время избирательной гонки, стартовавшей 30 июля. Из полученных данных следует, что за первую неделю зафиксировано четыре правонарушения.

К нарушениям отнесены антиреклама и фальшивые листовки.

Фото: oporaua.org

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