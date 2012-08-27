На Львовщине свободовец обложил матом избирателей

{1-} Во Львовской области член ВО «Свобода» Юрий Михальчишин во время встречи с избирателями оскорбил мужчину, который снимал его на камеру.

Видео с этим инцидентом разметило движение «Спротив».

Общаясь с гражданами неподалеку от церкви, Михальчишин возмутился, что его снимают на камеру.

«Кончай снимать, за*бал», - заявил он, а потом позвал своего помощника и попросил «помочь» человеку снять виды вокруг.

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При этом кандидат в народные депутаты по избирательному округу №118 (Львов, Лычаковский район) резко и неуважительно общался с избирателями.

Михальчишин - член Политсовета ВО «Свобода», заместитель главы Львовской областной организации ВО «Свобода». Он баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу № 118, сообщает «Украинская правда».

Любопытно, что накануне парламентских выборов 2007 года ВО «Свобода» использовало агитационно-рекламный плакат с надписью: «Пам'ятай! Матюки перетворюють тебе в москаля» (рус. - «Помни! Матюки превращают Тебя в москаля»), который оказался отчасти плагиатом.

Ранее «Главред» сообщал, что охрана секретаря СНБО Андрея Клюева обматерила журналистов, которые пытались снять автомобиль чиновника. Позже он открестился от этого инцидента. Также напомним, что в неуважительном отношении к журналистам отметилась охраны главы КПУ Петра Симоненко, которая по непонятным причина не пускала журналистов на место, отведенное для их работы. При этом журналистов даже хватали их за руки.

Любопытно, что интернет-СМИ копнули биографию Михальчишина и обнаружили, что якобы его дед по материнской линии Григорий Матвийко был коммунистическим функционером — замом заведующего отдела Львовского обкома компартии.

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