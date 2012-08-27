В Одесской области сожгли храм, подозревают сторонников Pussy Riot

27 августа 2012, 14:26

{1-} В курортном селе Грибовка Овидиопольского района Одесской области сгорел храм-часовня преподобного Сергия Радонежского, построенный в прошлом году на местном кладбище. По одной из версий следствия, поджог могли совершить сторонники панк-группы Pussy Riot.

«Не исключено, что чрезвычайное происшествие связано с приговором, вынесенным в Москве панк-группе Pussy Riot». - заявляют источники в овидиопольской милиции.

«Как известно, это событие сопровождалось антиправославными акциями по всему миру, в том числе попытками нанести ущерб религиозным сооружениям и предметам культа. Приговор вынесли 17-го августа, а 18-го в Грибовке сожгли часовню. Хотя, конечно, это может быть простым совпадением», — отметил представитель МВД, передаёт  «Думская».

Информацию о пожаре подтвердил Сергей Крутюк, руководитель Дальницкого сельсовета, которому административно подчиняется Грибовка. К слову, часовню установили на личные средства чиновника (Сергий Радонежский — его покровитель).

По словам сельского головы, милиция установила, что культовое сооружение подожгли. Задержан предполагаемый поджигатель, с которым сейчас беседуют следователи.

Пожар вспыхнул в ночь с 18 на 19 августа. По словам настоятеля дальницкого храма Казанской Божьей Матери отца Максима, часовня выгорела почти полностью. «Уничтожены иконы, вся церковная утварь, которая там находилась, — говорит священник. – Часовня использовалась для отпевания покойных. Теперь грибовцам придется везти своих усопших в Дальник. Денег на восстановление часовни у нас нет».

Отец Максим добавил, что мотивы, которые двигали поджигателем, пока неизвестны. «Сумасшедший какой-то», — сказал он.

Как сообщал Главред ранее, в ночь на 25 августа неизвестные срубили поклонный крест в Архангельске и три креста в Челябинской области. Ни в одном из случаев злоумышленники найдены не были.

Первую за последнее время акцию со спиливанием поклонного креста провели активистки украинского движения FEMEN: 17 августа они повалили деревянный крест в центре Киева, посвятив свои действия арестованным участницам панк-группы Pussy Riot.

При этом одна из участниц группы – Мария Алехина – заявила, что действия украинок «не вызвали у нее чувства солидарности».

После первой акции движение FEMEN объявило, что «планирует гастрольный тур по очагам православного деревянного зодчества России». При этом ответственности за кресты, спиленные в Архангельской и Челябинской областях движение на себя не брало.

фото: smi2.ru

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