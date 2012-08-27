В Сирии повстанцы сбили вертолет и опубликовали видео

В понедельник, 27 августа, сирийские повстанцы сбили в небе над Дамаском боевой вертолет правительственных сил, сообщило государственное телевидение Сирии.

Представитель одной из повстанческих группировок Дамаска Омар аль-Кабуни подтвердил, что именно боевики сбили вертолет, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что вертолет был сбит в ходе боестолкновений повстанцев с сирийскими военными, которые с раннего утра проводят масштабную операцию против повстанцев в южных и восточных районах столицы Сирии. Данные о жертвах в результате крушения вертолета пока не поступали.

Ранее «Главред» сообщал, что две недели назад сирийская оппозиция заявила, что вблизи границы с Ираком ей удалось сбить военный самолет сил президента Башара Асада.

В подтверждение повстанцы разместили в интернете видеозапись, на которой под звук стрельбы зенитных орудий в воздухе загорается самолет. Повстанцы утверждали, что им удалось задержать пилота.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. За это время, по данным сирийских властей, погибло около 8 тысяч человек, по данным представителей ООН - 17 тысяч. Беженцами стали около 200 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

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