Азаров рассказал, когда займется бюджетом на 2013 год

{1-} В ближайшие дни Кабинет министров Украины рассмотрит проект Госбюджета на 2013 год для дальнейшей передачи его в Верховную Раду.

Об этом он заявил премьер Николай Азаров на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в городе Бровары, передает УНИАН.

«В ближайшие несколько дней проект будет рассмотрен на заседании правительства, а потом будет передан в Верховную Раду», - сказал Азаров.

Он отметил, что правительство в вопросе подготовки проекта госбюджета, который должен быть передан в ВР не позднее 15 сентября, работает по плану.

«Правительство работает по своему графику, который предусматривает передачу в Верховную Раду проекта закона о Государственном бюджете не позднее 15 числа – сентября», - сказал он.

Ранее Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко прогнозировал, что проект государственного бюджета Украины на 2013 год будет подан правительством в Верховную Раду в предусмотренные законом сроки.

Ранее Главред также сообщал, что доходы государственного бюджета в 2013 году должны вырасти на 16,8%, до 388,8 миллиардов гривен, расходы – увеличиться на 11,6%, до 399,7 миллиардов гривен.

«Дефицит государственного бюджета в 2013 году предполагается на уровне 0,8% валового внутреннего продукта. В 2014 году с целью компенсации расходов государственного бюджета от снижения ставок основных налогов, предусмотренных Налоговым кодексом, дефицит государственного бюджета составит около 1% ВВП», - говорится в бюджетной резолюции на 2013 год, подготовленной Министерством экономического развития и торговли.

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