Решение по кассации Тимошенко объявят послезавтра

{1-} Высший специализированный суд Украины огласит решение по кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по «газовому делу» 29 августа в 10.00.

Об этом сообщает официальный сайт Высшего спецсуда.

«Оглашение полного текста определения коллегии судей Высшего спецсуда по кассационным жалобам защитника Плахотнюка в интересах осужденной Тимошенко на приговор Печерского районного и Апелляционного судов, а также других защитников Тимошенко на отдельные постановления суда первой инстанции. Заседание состоится 29 августа 2012 года в 10.00», - сообщает сайт.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на минувшем заседании 21 августа коллегия Высшего спецсуда завершила слушания и удалилась в совещательную комнату.

Председательствующий судья Станислав Мищенко проинформировал, что о дате оглашения решения будет сообщено отдельно.

Напомним, гособвинение просит Высший спецсуд оставить в силе приговор Тимошенко за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией -7 лет лишения свободы.

В своей кассации адвокат Тимошенко просит отменить приговор, признать незаконными решения судов обеих инстанций и закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Как известно, решение кассационной инстанции вступает в силу с момента оглашения. Оно может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) только в том случае, если Высший спецсуд признает законным решение судов обеих инстанций и оставит их в силе.

Если же кассационная инстанция удовлетворит жалобу защиты и оправдает экс-премьера, то Тимошенко может оказаться на свободе, поскольку по другим уголовным делам, возбужденным в отношении Тимошенко, действующей меры пресечения нет.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 октября 2011 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Тимошенко - 7 лет.

Кроме того она лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года. Кроме того, Тимошенко должна возместить ущерб НАК «Нафтогаз» в 1,516 млрд грн. Иск «Нафтогаза» о возмещении ущерба

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