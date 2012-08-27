Pussy Riot, оставшиеся на свободе, продолжат акции протеста

{1-} Коллеги осужденных участниц группы Pussy Riot заверили, что не прекратят скандальных акций протеста.

Об этом сообщает Радио «Свобода».

Активистки также подтвердили, что разыскиваемые полицией две участницы февральской акции в храме Христа Спасителя, за которую Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич получили по два года колонии, уже покинули Россию.

«У нас прослушиваются телефоны, поэтому мы стараемся быть аккуратными, не обсуждать по телефону адреса, где мы собираемся», - признались девушки.

На вопрос, прекратят ли они свои акции после сурового приговора Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич, активистки ответили, что «это исключено».

«Приговор был направлен на то, чтобы нас остановить, задушить, чтобы мы прекратили свою деятельность. Ни в коем случае мы не уступим» - добавили они.

Участницы группы также сообщили, что они не собираются снимать «фирменных» балаклав, закрывающих лицо.

«Девушка, которая снимет с себя балаклаву, автоматически покинет группу. Нам, конечно, лестны предложения Мадонны и Бьорк выступать вместе с ними, но мы будем выступать только нелегально. В капиталистической системе, на концертах, где продают билеты, мы выступать отказываемся», - заявила одна из участниц группы.

Как объяснили девушки, это связано с тем, что они не хотят ставить себя в положение, когда вынуждены будут соответствовать ожиданиям зрителя.

«Мы не будем участвовать в капиталистической схеме «купи-продай», мы не будем продавать свои лица», - отметила одна из участниц группы в оранжевой балаклаве.

По словам активисток, своими акциями они борются за права женщин в России, где на них ложится «двойная нагрузка» - работа и уход за детьми.

Комментируя приговор Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич и последовавший за ним общественный резонанс, участницы Pussy Riot заявили, что протест против судебного произвола принял такой масштаб, что показал: «Pussy Riot cильнее, чем государство».

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Перформанс, за который теперь отвечают активистки Pussy Riot, они устроили в феврале 2012 года. Девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

Фото: Вести.ру

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