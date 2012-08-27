В Луганске экс-регионал агитирует за себя тюремным шансоном

{1-} В Луганске бывший регионал, кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Владимир Струк агитировал за свою кандидатуру местных жителей тюремным шансоном группы «Бутырка».

Об этом сообщает в своем ЖЖ пользователь frankensstein.

Концерт прошел по местному телеканалу «Ирта» с пометкой «политическая агитация».

Отметим, что Владимир Струк является головой поселка Юбилейный, который является частью Луганска. Не так давно против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в нецелевом использовании бюджетных средств, предусмотренное статьей «Нарушение бюджетной дисциплины» Уголовного кодекса.

Позже Струка обвинили в злоупотреблении служебным положением, что грозит пятью годами тюрьмы. Сам он назвал эти дела попыткой помешать ему выиграть выборы.

В своих обращениях к общественности Владимир Струк проявляет изрядную долю креатива.

Например, его видеопоздравление с Днем Независимости очень напоминает заставку популярной среди молодежи российской телевизионной программы «Comedy club».

Ранее поселковый голова в своих поздравлениях обращался исполнял рэп для работников и студентов Луганского университета МВД им. Дидоренко.

Новости по теме:

На Ровенщине архиепископ агитировал за кандидата-регионала

Рада обновится наполовину, а 80% нардепов будут бизнесменами

Кандидат в депутаты написал программу из пяти слов

Прокуратура отметила свой праздник шансоном за 300 тысяч (ВИДЕО)