Луценко отказался от медобследования за пределами СИЗО

{1-} Осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко отказался от обследования за пределами СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

По данным ведомства, 23 августа комиссия специалистов Минздава и пенитенциарной службы провела очередной медицинский осмотр Луценко в Киевском СИЗО.

«Во время осмотра Луценко врачи констатировали, что результаты проведенных пациенту анализов находятся в пределах физиологической нормы», - подчеркнули тюремщики.

«Кроме того врачи отметили, что осужденный на протяжении последнего месяца рекомендованного ему лечения не придерживался», - заверили медики.

В связи с этим, «для разработки дальнейших рекомендаций врачи предложили Луценко пройти дополнительное инструментальное обследование за пределами СИЗО. Однако он не согласился на это, о чем подал руководству учреждения соответствующее письменное заявление», - отмечает ведомство.

Тюремщики подчеркнули, что «на момент медосмотра состояние здоровья Луценко врачами оценивалось как удовлетворительное».

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