В 91 вуз Украины не поступило ни одного студента

{1-} В ходе вступительной кампании – 2012 в 91 вуз Украины не поступило ни одного заявления о поступлении на обучение. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры по результатам проверки кампании.

По информации, полученной от Министерства образования и науки, молодежи и спорта в этом году желание получить высшее образование изъявили 691,5 тыс. абитуриентов, отметили в Генпрокуратуре. Всего в 854 вуза было подано более 2 млн заявлений.



«В то же время в 91 высшее учебное заведение не поступило ни одного заявления о поступлении на обучение, в основном это заведения частной формы собственности», – сказано в сообщении.



Также в ГПУ сообщили, что 9 высших учебных заведений осуществляли прием абитуриентов не имея лицензии или сертификата об аккредитации на предоставление образовательных услуг по отдельным специальностям.



Напомним, ранее министр образования и науки Дмитрий Табачник заявлял, что в ходе вступительной кампании в 120 вузов, преимущественно частной формы собственности, было подано менее 100 заявлений. По его словам, в 2 вуза было подано по 1 заявлению, еще в 13 учебных заведений – меньше 10 заявлений.



По данным МОН, самыми популярными вузами являются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (45 467 заявок), Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (41 071 заявка), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (40 751 заявка), Национальный авиационный университет (35 283 заявки) и Национальный университет «Львовская политехника »(32 887 заявок).

Ранее Главред писал, что все больше молодых украинцев подают заявления на поступление не в отечественные вузы, а в зарубежные, поскольку получить европейский диплом и перспективу там работать обходится порой дешевле, чем 5-летнее обучение в родных пенатах.

Впрочем, в Минобразования уверяют, что в Украине есть учебные заведения, которые могут на равных конкурировать с европейскими учебными заведениями.

фото: donbass.ua

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