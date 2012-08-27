Языковой закон приняли из-за слабости Галичины - Герман

{1-} Партия Регионов приняла закон "Об основах государственной языковой политики", а президент Виктор Янукович подписал его, потому Восток Украины дал такой приказ, а Галичина свою очередь является слабой. Об этом во время пресс-конференции во Львове 27 августа сказала советник президента Анна Герман.

«Да, Восток убедил правящую партию в том, что для них важен русский язык. Когда Янукович шел в президенты, его поддерживали те люди, которые выступали за русский язык, минимум, как региональный. Они давали ему этот приказ. Если бы за него голосовала Галичина и дала ему другой приказ, он был бы обязан его выполнять», - отметила Анна Герман.

«В данном случае мы с вами можем пенять лишь на себя, на то, что мы слабы. Этот мир - жестокий, не только Украина, а весь мир. В этом мире побеждает сильнейший », - добавила она.

Кроме того, Анна Герман также сказала, что «надо говорить по-украински, думать по-украински, писать по-украински ...», - передает Zaxid.net.

«Или по-русски - кто себе как считает. Надо жить так, как жили до этого закона», - отметила Анна Герман, напомнив при этом, что президент пообещал очень существенные изменения в этот закон.

Советник президента также выразила свое удивление из-за того, что общество равнодушно отреагировало на языковой закон.

«Я рассказывала своим друзьям и соратникам о том, что у галичан, моих земляков, забирали заводы, забирали земли - они молчали. Но я говорила, что если кто-то попытается забрать язык, они этого не отдадут. И когда возле Украинского дома вышло 150 человек, я опустила глаза стыдом. Я ошиблась. Люди не вышли», - рассказала Анна Герман.

Во время пресс-конференции во Львове Анна Герман также сказала, что чувствует себя очень нужной в Партии регионов и в избирательном списке этой политической силы, а также отметила, что хотела бы баллотироваться в одном мажоритарном округе с Дмитрием Табачником.

Ранее «Главред» сообщал, что Президент высказался за усовершенствование закона Украины «Об основах государственной языковой политики» , заявив, что не уверен в том, что закон будет работать в принятом виде.

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