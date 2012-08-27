Тюремщики снова посчитали встречи Тимошенко: получилось по две в день

{1-} За время пребывания в ЦКБ№5 Харькова с 9 мая по 26 августа экс-премьер Юлия Тимошенко провела 148 встреч общей продолжительностью более 226 часов, что в среднем составляет около двух встреч в день.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Экс-премьер со своими защитниками в ЦКБ провела 94 встречи общей продолжительностью более 175 часов. С другими лицами Тимошенко встретилась 54 раза. Продолжительность этих встреч составляет почти 51 час.

Больше всего свиданий у нее произошло с защитником Сергеем Власенко – 51 встреча. Продолжительность этих встреч составляет более 101 часа.

В пресс-службе ведомства отметили, что дочь экс-премьера Евгения Тимошенко посещала осужденную 30 раз, и в сумме общалась около 56 часов.

С представителями иностранных государств за время прохождения реабилитации в ЦКБ, без учета визитов немецких врачей, Тимошенко провела 17 встреч.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 октября 2011 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Тимошенко - 7 лет.

Кроме того она лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года. Кроме того, Тимошенко должна возместить ущерб НАК «Нафтогаз» в 1,516 млрд грн. Иск «Нафтогаза» о возмещении ущерба

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