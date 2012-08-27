Адвокаты Pussy Riot обжаловали приговор

27 августа 2012, 17:40

{1-} 27 августа адвокаты осужденных участниц группы Pussy Riot обжаловали приговор Хамовнического суда, сообщила защитница одной из фигуранток дела Виолетта Волкова.

Другой защитник осужденных Николай Полозов уточнил, что была подана так называемая краткая жалоба.

«Сегодня мы подали краткую жалобу, хотя краткой ее не назовешь — она на 15 страниц. Дело в том, что сам приговор написан специфическим языком, и требуется время, чтобы внимательно изучить его. При этом девушкам сразу были вручены выдержки из приговора, и мы опасались, что ознакомление с ними будет воспринято как ознакомление с приговором, поэтому и подготовили краткую жалобу», — пояснил адвокат.

По его словам, дополнение к жалобе будет подано в суд позднее, передает РАПСИ.

Согласно закону, приговор, таким образом, пока не вступил в силу.

Напомним, Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В конце февраля пять девушек пришли в Храм Христа Спасителя в Москве. Надев маски, они спели у алтаря песню Богородица, Путина прогони. Видеоролик с выступлением был выложен в интернет и вызвал большой общественный резонанс. Вскоре полиция арестовала троих участниц акции - 22 летнюю Надежду Толоконникову, 24-летнюю Марию Алехину и 29-летнюю Екатерину Самуцевич.

Ранее Главред  также сообщал, что коллеги осужденных участниц группы Pussy Riot заверили, что не прекратят скандальных акций протеста.

Активистки также подтвердили, что разыскиваемые полицией две участницы февральской акции в храме Христа Спасителя, за которую Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич получили по два года колонии, уже покинули Россию.

«У нас прослушиваются телефоны, поэтому мы стараемся быть аккуратными, не обсуждать по телефону адреса, где мы собираемся», - признались девушки.

фото: smi2.ru

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