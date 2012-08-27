Скандальный вратарь «Шахтера» покинет клуб

{1-} Вратарь донецкого «Шахтера» Александр Рыбка принял решение покинуть клуб и отклонил предложение руководства подписать новый трехлетний контракт.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Саша пришел к выводу, что ему будет сложно бороться за место в основном составе, не имея долгое время игровой практики. Такова его позиция», - заявил гендиректор клуба Сергей Палкин.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Александр Рыбка был дисквалифицирован на два года за употребление вещества, маскирующего допинг.

Сам Рыбка подвердил сообщение пресс-службы: «Это правда. Да, «Шахтер» поддержал меня в моей ситуации и предложил продлить контракт на 3 года. Но я отказался. Я благодарен клубу за такое решение и доброе ко мне отношение».

«Но я реально смотрю на вещи и вижу в команде серьезный подбор вратарей. В ближайшее время у меня не будет игровой практики, и я очень сомневаюсь, что через полтора года смогу конкурировать за место в основе», - подчеркнул Рыбка.

Генеральный директор клуба, сообщив о решении вратаря, подчеркнул, что все обязательства «Шахтера» перед игроком будут выполнены.

«Клуб всегда был на стороне Александра, мы уважаем его позицию. Благодарим его за время, проведенное в «Шахтере», за проделанную работу на благо клуба и желаем удачи в будущем», - отметил генеральный директор донецкой команды.

Напомним, что УЕФА принял решение о дисквалифиции Рыбки за применение допинга 30 января 2012 года.

16 марта Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел апелляцию вратаря донецкого «Шахтера» и оставил свое решение об отстранении его от футбола в силе.

21 мая стало известно, что Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляцию Рыбки на решение УЕФА.

Александр Рыбка – воспитанник киевского «Динамо», чемпион и обладатель Кубка Украины 2007 года. Игрок перешел в «Шахтер» летом 2011 года и довольно быстро сумел стать основным вратарем чемпиона Украины.

11 октября 2011 года 24-летний вратарь дебютировал за национальную сборную Украины в товарищеском матче с Эстонией. Он не пропустил ни одного мяча в свои ворота, и смог отбить пенальти. Затем Рыбка сыграл в матче против Германии на открытии НСК «Олимпийский», игра закончилась со счетом 3:3.

фото: shahta.org

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