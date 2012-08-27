В Макеевке двое милиционеров погибли из-за столкновения с джипом

{1-} В городе Макеевка, Донецкой области, из-за столкновения с внедорожником погибли двое милиционеров.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой области.

Водитель внедорожника не пропустил автомобиль с милиционерами, который двигался по главной дороге.

Авария произошла в субботу, 25 августа.

По предварительной версии следствия, в 19:40 внедорожник Ssang Yong не пропустил милицейский ВАЗ, который двигался по главной дороге со стороны Харцызска.

В результате ДТП водитель ВАЗа – сержант, инспектор патрульной службы Макеевского городского управления милиции и его коллега по службе, младший сержант, были смертельно травмированы и скончались на месте происшествия.

Погибшим было по 22 года. Водитель иномарки получил телесные повреждения.

Фото: figosport.de

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