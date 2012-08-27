Стали известны новые подробности покушения на авторитета Вову Морду

Стали известны новые подробности покушения на львовского авторитета Владимира Дидуха, известного по кличке Вова Морда – информация о его смерти, распространенная некоторыми СМИ, не подтвердилась: Дидуха перевели из реанимации в обычную палату, передает zaxid.net.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 24 августа в центре Львова был расстрелян джип Volvo, в котором находился авторитет. В результате покушения был убит водитель, а сам Вова Морда – ранен двумя пулями.

Позже местные СМИ сообщили, ссылаясь на источники в МВД, что авторитет умер от полученных ранений.

Как стало известно сегодня, 27 августа, авторитет выжил, и его перевели из реанимации в отделение нейрохирургии 8-й городской больницы.

В пятницу, 24 августа, он был прооперирован львовскими хирургами.

Операция продолжалась четыре часа и, по словам медиков, была сверхсложной: после покушения у мужчины были раздроблены кости и травмированы ткани головного мозга.

В авторитета попали дважды: одна из пуль прошла навылет, а вторая остановилась под кожей головы.

Чтобы не допустить нового покушения на Дидуха, периметр больницы патрулирует «Беркут», к пациенту допускают только жену и мать.

Отметим, что перед операцией к раненному привозили священника.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в День Независимости в центре Львова на Владимира Дидуха, известного как Вова Морда, было совершено покушение. На месте погиб водитель, пассажир на заднем сиденье не пострадал, а сам авторитет был дважды ранен.

На следующий день, 25 августа, в лесопосадке недалеко от Львова был обнаружен сожженный автомобиль «Ланос», из которого стреляли киллеры.

В воскресенье стало известно, что неизвестные бросили две гранаты в загородный дом Вовы Морды.

Владимир Дидух считается одним из криминальных авторитетов Львова. Покушение 24 августа было второй попыткой его убить. После первого покушения в 2004 году он переехал жить в Киев и во Львове появлялся редко, сопровождаемый пятью телохранителями.

Фото: zaxid.net

Новости по теме:

Расстрел джипа во Львове был покушеним на авторитета Вову Морду - СМИ

В центре Львова расстреляли джип: есть убитые и раненные

Во Львове после покушения умер криминальный авторитет Вова Морда - СМИ

Под Львовом нашли сгоревшее авто киллеров, расстрелявших Вову Морду