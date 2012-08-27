Блог FEMEN угрожают закрыть из-за призывов пилить кресты

{1-} Администрация Live Journal угрожает закрыть блог движения FEMEN за англоязычную версию лозунга «Пили кресты – спасай Россию!».

Об этом сообщает пресс-служба FEMEN.

По мнению администрации ЖЖ, лозунг FEMEN является призывом к незаконным действиям.

«Не акцентируя внимания на несостоятельности претензий хотим спросить у руководства ЖЖ, а как же быть с призывом «Kill Kirill!», брошенным нами в массы месяц назад? О боги! Страшно подумать, деревянные палки по шкале ценностей ЖЖ выше жизни патриарха Кирилла!», – иронизируют по этому поводу в пресс-службе движения.

В FEMEN также заявили, что ЖЖ может превратиться «в электронную версию новомодного православного патруля».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 25 августа в России неизвестные уничтожили четыре деревянных креста: три в Челябинской области и один в Архангельске.

Как известно, 17 августа FEMEN провели первую акцию по уничтожению крестов – ими был спилен поклонный крест в память о жертвах сталинских репрессий.

Позднее в движении заявили о планах отправиться в Россию, чтобы продолжить акции по спиливанию крестов.

Как известно, «Живой журнал» подчиняется американским законам, так как его серверы находятся в США и система принадлежит американской компании LiveJournal, Inc., хотя ей и владеет российская компания SUP Media.

фото: femen

Новости по теме:

В России церковь призвала строго наказать вандалов за спиленные кресты

FEMEN поедут в Россию уничтожать православные кресты

В России за ночь уничтожили несколько поклонных крестов

FEMEN призвали пилить кресты - спасать Россию