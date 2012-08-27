Милиция завершила расследование по делу аккордеониста Завадского

{1-} Милиция завершила расследование уголовного дела по обвинению аккордеониста Игоря Завадского, подозреваемого в развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщила защитник артиста Евгения Закревская, передает ukranews.com.

При этом официально о завершении досудебного следствия было объявлено еще 10 августа, но по состоянию на 27 августа материалы дела так и не были переданы для изучения ни обвиняемому, ни его защитнику.

Закревская сообщила, что в ответ на свой адвокатский запрос получила из медицинского учреждения, где ранее проходил обследование Завадский, диагноз его заболевания, который звучит как «нисходящая атрофия зрительных нервов обоих глаз невыясненного происхождения».

По словам адвоката, это означает, что ее клиент постепенно теряет зрение.

Она также добавила, что врачи ищут причины заболевания, которое могло возникнуть как травматическим путем, так и вследствие инфекции.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Апелляционный суд Киева продлил срок ареста Игоря Завадского до 23 сентября.

фото: zavadsky.net.ua

Новости по теме:

Завадский рассказал, как его пытали под собственную музыку

Аккордеонист Завадский пожалуется на пытки в Европейский суд

Завадского судили по Skype и отказались выпустить на поруки

Обвиняемому в педофилии музыканту Завадскому прописали лечение и линзы