Активисты «Гринпис» приковали себя к кораблю «Газпрома»

{1-} Активисты «Гринпис», пытаясь противостоять освоению нефтяных месторождений Арктики – приковали себя к якорной цепи судна «Анна Ахматова», которое должно было доставить рабочих на буровую вышку «Газпрома», передает официальный сайт организации.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, предыдущая акция движения закончилась неудачей: активистов, которые приковали себя к буровой вышке, поливали холодной водой и бросали в них тяжелые предметы – из-за этого было принято решение прекратить акцию.

К «Анне Ахматовой» приковали себя и свои лодки 14 активистов из 10 стран.

«Действия Гринпис направлены против опасных планов компании («Газпром» - прим.ред.) по бурению в Арктике, а не против рабочих, которые, как и все мы, являются заложниками нефтяной промышленности», - объяснил Куми Найду, исполнительный директор «Greenpeace International», который также приковал себя к судну.

Платформа «Приразломная» обратилась к береговой охране за помощью, но та не стала вмешиваться в конфликт.

Сами моряки решили противостоять активистам, поливая их водой, сообщает «Гринпис» в своем Твиттере.

«Вода из брандспойта не похожа на дождь, попадая под струю, активисты получают сильный удар», - рассказали активисты движения.

Представители «Газпрома», которому принадлежит платформа, в корпоративном блоге отметили, что реакция команды на действия протестующих вполне адекватна: «Моряки судна «Анна Ахматова» следуют инструкциям и не нарушают морского законодательства».

«Наверное, надо радоваться, что не травят газом», - ответили на это активисты «Гринпис».

Напомним, защитники окружающей среды протестуют против начала освоения арктического дна, которое было намечено на лето 2012 года.

Компания «Газпром нефть шельф» планировала приступить к коммерческой добыче нефти уже в начале следующего года. «Гринпис» выступил против этих планов: по мнению организаторов, оператор платформы «Приразломная» не в состоянии эффективно ликвидировать последствия нефтяного разлива.

Ранее «Гринпис» уже устраивал акцию против добычи нефти в Арктике, «захватив» платформу «Приразломная» 24 августа.

Тогда шестерых активистов из США, Канады, Германии и Финляндии сотрудники платформы встретили водой из брандспойта, а потом стали бросать в активистов металлические предметы.

«После 15 часов, проведенных на платформе, активисты спустились вниз целыми и невредимыми», - объявил Куми Найду.

Фото: Газпром.ru

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