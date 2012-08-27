За «звезд» на выборах проголосуют всего 5% украинцев

27 августа 2012, 20:00

{1-} Наличие спортсменов и художников в партийных списках никак не повлияет на выбор подавляющего большинства украинцев, опрошенных накануне выборов.

Таковы результаты  совместного опроса Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, передает УНИАН.

5,1% опрошенных украинцев заявили, что наличие «звездных» фамилий «может изменить мой выбор, чтобы я проголосовал за эту партию».

При этом 62,5% украинцев заявили, что наличие известных фамилий в списках никак не повлияет на их выбор.

Для 14,7% громкие имена повысят привлекательность партии, за которую они и так собирались голосовать.

В то же время, для каждого десятого избирателя такие фамилии станут причиной никогда не голосовать за данную партию.

Согласно результатам опросу, 39,1% респондентов заявили, что обязательно примут участие в выборах, 35,5 – «скорее да», 9,6% заявили, что не собираются принимать участия в выборах, еще 6,5% - сказали: «скорее нет».

Не дали ответа на этот вопрос 9,2% опрошенных.

По данным исследования, 57,6% респондентов высказали мнение, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 22,6% - не знают, правильно ли развивается ситуации в стране, 19,7% уверены, что они развиваются неправильно.

Кроме того, в ходе опроса респонденты назвали основные факторы, определяющие их выбор.

Так, 37% украинцев, которые определились с выбором на будущих парламентских выборах, избирают ту или иную партию из-за ее программы, идей и предложений. Почти треть опрошенных (31,6%) ответили, что будут голосовать за партию, поскольку им «нравятся ее лидеры», а 17,9% сделают свой выбор потому, что эта партия «выражает интересы таких людей, как я».

Вместе с тем, 16,7% выбирают политическую силу, которая «по сравнению с другими является «меньшим злом», а 15,5% партию, достойную выбора, поскольку она «уже доказала способность эффективной деятельности».

Почти столько же (15,1%) будут голосовать за политическую силу потому, что она имеет хорошие шансы на победу. И только 1,2% респондентов утверждают, что «выбрали эту партию случайно».

Опрос проводился с 10 по 15 августа во всех областях Украины. Было опрошено 2009 граждан. Погрешность выборки составляет 2,3%.

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