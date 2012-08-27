Forbes опубликовал рейтинг заработков знаменитостей

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей журнала Forbes в четвертый раз подряд возглавила американская телеведущая Опра Уинфри.

По оценке издания, с мая 2011 года по май 2012 года Уинфри заработала 165 миллионов долларов.

Телеведущая заняла первую строчку с отрывом всего в пять миллионов долларов – на втором месте с доходом в 160 миллионов долларов оказался режиссер и продюсер Майкл Бэй.

Замыкает тройку лидеров режиссер Стивен Спилберг с заработком в 130 миллионов долларов.

Четвертое место досталось продюсеру Джерри Брукхаймеру, который заработал 115 миллионов долларов, а на пятой строчке оказался неожиданный для этого списка кандидат – рэпер Dr Dre.

Доход музыканта составил 115 миллионов долларов. Как отмечает издание, такой размер заработка связан в первую очередь с продажей доли в производителе наушников Beats By Dr Dre, за которую HTC заплатила акционерам компании 300 миллионов долларов. Dr Dre получил за свои акции около 100 миллионов долларов.

Опра Уинфри регулярно попадает на первые места и в других рейтингах Forbes.

В 2012 году телеведущая второй год подряд стала второй в списке самых влиятельных знаменитостей, где учитывается не только доход, но и частота упоминания в СМИ и интернете.

фото: amazon.com

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