Франция назвала условия вторжения в Сирию

{1-} Применение химического оружия в Сирии станет оправданием для иностранного вторжения.

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает РИА «Новости».

«Мы сохраняем бдительность, чтобы предупредить использование (сирийским) режимом химического оружия, которое было бы для международного сообщества законным обоснованием прямого вмешательства», - подчеркнул Олланд, выступая на 20-й ежегодной конференции послов Франции.

Также он отметил, что Франция «продолжит столько, сколько потребуется, оказывать давление и убеждать (партнеров) в Совете Безопасности ООН, чтобы добиться консенсуса международного сообщества».

Напомним, ранее такое же мнение высказал президент США Барак Обама. Американский лидер заявил, что перемещение или использование в полном объеме химического оружия в Сирии станет «красной чертой» для США, после которой Вашингтон пересмотрит свой подход к решению конфликта.

Как известно, вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. Его жертвами стали, по данным ООН, 17 тысяч человек.

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