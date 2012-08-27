Эксперты рассказали, почему в России уничтожают кресты

27 августа 2012, 20:45

{1-} Спиленные поклонные кресты в Архангельской и Челябинской областях России – провокации со стороны радикалов, которые угрожают гражданскому миру в стране, уверены эксперты, опрошенные РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, первый деревянный крест был уничтожен в Киеве активистками движения FEMEN.

Акция прошла 17 августа, в день вынесения приговора участницам группы Pussy Riot за акцию в храме Христа Спасителя.

Отметим, что и сама акция, и приговор участницам группы (по 2 года колонии) вызвали большой общественный резонанс.

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В ночь на 25 августа поклонные кресты были спилены в Архангельской и Челябинской областях. Представители Русской православной церкви расценили эти инциденты как вызов фундаментальным культурным ценностям Руси и Европы, который «выходит за рамки обычного хулиганства» и в основе которого лежит не свобода, а гордыня и вседозволенность.

«Сегодня все те, кто продолжает провоцировать вполне законные религиозные чувства россиян спиливанием крестов - это уже не протест против, как они говорят, «клерикализации» Российского государства, а просто прямая провокация, которая поддерживает взаимное остервенение сторон», - заявил член Общественной палаты Иосиф Дискин.

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По его словам, приговор участницам Pussy Riot «всколыхнул радикалов с обеих сторон», и в результате «жертвами всего этого дела становятся те, кто выступают за эволюционный путь развития, за поиск путей согласия, за позитивное решение конфликтов».

«Если российское общество не очнется и не выскажется ясно, с ясной нравственной позицией относительного того, что происходит (а происходит, с моей точки зрения, стремительный уход с почвы законности на почву анархии и политических провокаций), мы разрушим те шансы на спокойное поступательное развитие страны, на что у нас имеются вполне законные и объективные основания», - предостерег Дискин.

Он полагает, что провокации будут лишь нарастать, «если люди встретят только сопротивление властей, а не ясно выраженное нравственное осуждение подобных действий со стороны большинства населения или, по крайней мере, со стороны активной политической его части».

 

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На вопрос, как в этой ситуации должна вести себя Церковь, Дискин ответил, что, по его мнению, «нужно ясно высказаться по поводу собственных экстремистов - о том, что недопустимо нагнетание».

«Если граждане готовы, то разумно их мобилизовать на то, чтобы они охраняли храмы и те места, которые находятся под юрисдикцией Русской православной церкви», - считает эксперт.

По его словам, было бы правильно, если бы люди, движимые религиозными и гражданскими чувствами, так же охраняли святыни мусульман, иудеев, буддистов и других конфессий.

В то же время, подчеркнул Дискин, «пространство вне этих мест должно быть свободно от каких-либо таких действий», «никакая православная милиция на улицах действовать не должна – это дело органов правопорядка».

«Дело не только в Русской православной церкви – речь идет, прежде всего, о гражданах, которые должны понять, что никакие их гражданские мотивы не должны вести к разрушению гражданского мира в стране», - заключил член Общественной палаты.

В свою очередь, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что за недавними случаями спиливания крестов могут стоять представители «осознанных антихристианских групп», которые могли воспринять дискуссию вокруг процесса по делу Pussy Riot как поддержку их собственной позиции.

«Я думаю, что у нас в обществе существуют осознанные антихристианские группы разных толков, от оккультистов и сатанистов до сторонников разного рода субкультур - идеологических и теоретических. Условно говоря, радикальных феминисток, экологистов, столь же радикальных сторонников защиты прав меньшинств и так далее», - заявил Ремизов.

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Он, как и Дискин, не исключает, что резонансные акции, подобные спиливанию крестов, могут продолжиться.

Эксперт уверен, что в «деле Pussy Riot сторонники традиционных ценностей оказались не в выигрышной позиции», так как «невольно выступали как сторонники некой репрессивной системы», а в ситуации со спиливанием крестов РПЦ выглядит иначе. «Здесь, напротив, и Церковь, и сторонники традиционных христианских ценностей оказываются в морально безупречном и выигрышном положении», - отметил Ремизов.

Он убежден, что подобные «акции вандализма» против Церкви и традиционных ценностей позволят «мобилизоваться той части общества, которая относит себя к христианам».

«А я думаю, что это все-таки большая часть нашего общества», - добавил Ремизов.

фото: femen

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