В Минобразования рады участию России в реализации закона о языках

{1-} Министерство образования Украины всячески приветствует активное участие России в реализации положений языкового закона.

Об этом заявил заместитель министра образования Украины Борис Жебровский, передает УНИАН.

«Поскольку мы на территории Российского посольства, то буду говорить на русском языке, будем на территории китайского – будем на русском, все равно на русском языке, потому что все мы его знаем, слава Богу», - заявил Жебровский.

«Если какая-то страна, какое-то правительство, какое-то министерство заинтересовано, чтобы язык его страны у нас на территории развивался, оно, соответственно, и будет делать, и мы не то чтобы не будем препятствовать, мы будем всячески приветствовать», - подчеркнул замминистра.

«И в данном отношении наши российские коллеги показывают пример не просто разговоров, а пример очень конкретный: вот семинар, вот книги, вот какие-то методические материалы. Как можно против этого выступать? Если завтра любая другая страна захочет помогать детям изучать язык – мы «за», - подытожил он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, посол России в Украине Михаил Зурабов заявил, что Россия готова активно помогать Украине в реализации закона о государственной языковой политике в сфере образования.

фото: korrespondent.net

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