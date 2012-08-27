Ющенко рассказал, кто предал Тимошенко

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко получила приговор политического суда по газовым соглашениям, которые имели уголовный характер.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко во время встречи с избирателями в Ивано-Франковске, сообщает «Украинская правда».

«Тимошенко сидела при Кучме, сидит при Януковиче. При Ющенко Тимошенко дважды была премьером. Судите сами, кто ее предал. Не в Ющенко проблема. Большая проблема в предателях и «тушках», которых Тимошенко привела к власти. Кочубеи ее предали», - заверил лидер «Нашей Украины».

В то же время, Ющенко уверен, что процесс над экс-премьером был политическим.

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«Суд, безусловно, был политический, и он породил больше вопросов, чем ответов. Газовые соглашения, бесспорно – криминальные», - констатировал Ющенко.

В то же время, он подчеркнул, что «ответ на освобождение Тимошенко может дать только демократия».

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