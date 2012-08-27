Львовский горсовет обжалует закон о языках в Конституционном суде

{1-} Городской совет Львова на внеочередной сессии подаст в Конституционный суд Украины иск по поводу принятия закона «Об основах государственной языковой политики».

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, передает «Интерфакс-Украина»Интерфакс-Украина.

«Я собираю внеочередную сессию и вопрос №1 – обращение к Конституционному суду, поскольку вступил в действие закон о языках, который, по моему глубокому убеждению, - как нож в спину. Наши юристы проработали этот документ, и мы готовим обращение в Конституционный суд. Я думаю, депутаты отложат свои избирательные дела, соберутся, чтобы проголосовать это обращение», - заявил он.

Кроме того, пока мэру неизвестно об обращениях в КС по поводу языкового закона, но он знает, что местные советы были намерены сделать это.

«Мы живем во Львове – самом большом украиноязычном городе в мире. У нас всегда была своя твердая позиция и у нас она всегда будет. И никто нам не будет указывать», - подчеркнул мэр.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, депутаты Тернопольского областного совета практически единогласно признали закон «о языковой политике» на территории области не имеющим никаких правовых последствий, то есть не действующим.

Фото: Корреспондент.net

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