Прецедент Лозинского дисциплинирует депутатов?

Таким образом, Лозинский автоматически лишился депутатской неприкосновенности, хотя сам вопрос о лишении его неприкосновенности не рассматривался.



За соответствующее решение проголосовало 415 нардепов из всех фракций, в том числе и БЮТ, по списку которого прошел в парламент фигурант дела об убийстве в Кировоградской области.



Теперь Лозинского ждет следствие и судебное разбирательство. Но послужит ли это дело уроком для других депутатов или же нерезонансные дела и впредь будут «спускать на тормозах»? Более того, свидетельствует ли факт отсутствия голосования именно о снятии с него неприкосновенность о том, что пока депутаты не готовы ограничить или вообще отказаться от нее? Об этом «Главред» говорил с экспертами-политологами.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»:

{1-} Честно говоря, по Кировоградскому делу нужно просто навести элементарный порядок и расследовать это дело до конца. А виновные, если они вообще есть в этом деле, в убийстве человека, должны понести наказание независимо от занимаемых должностей и от того, к каким политическим силам они принадлежат. Кроме того, этот факт должен послужить уроком для всех народных депутатов. Каждый должен нести ответственность за свои действия.



По вопросу снятия неприкосновенности мы услышали позицию БЮТ, также, думаю, за снятия депутатской неприкосновенности проголосует «Наша Украина» и сейчас вопрос за ПР. Если ПР будет на это согласна, то мы имеем шанс принять соответствующие изменения в Конституцию и снять депутатскую неприкосновенность вообще.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



{2-} Теперь депутаты станут более осторожными в своем «внепарламентском» поведение. Это будет до тех пор, пока в стране будет политическая конкуренция, и будут выборы. Вы представьте, если бы сейчас была коалиция ПР и БЮТ, и речь бы не шла о выборах. Думаю, в таком случае все было бы «спущено на тормозах» и прецедента Лозинского не было бы.



Как-то так получается, что единение всех фракций вокруг этого вопроса наводит на некоторые размышления. Понятна позиция ПР и других фракций. А вот БЮТ хочет перевести ответственность исключительно на Лозинского, причем ответственность исключительно криминальную. Но тут есть политическая и моральная ответственность политической силы, в рядах которой есть такие депутаты.



То обстоятельство, что это (убийство. – Ред.) произошло в угодьях депутата Лозинского, свидетельствует о глубоко феодальной структуре нашего общества, партии и политических сил. Проблема не только в том, что есть депутаты - собственники земельных угодий, на которые не должна ступать «нога человека», а в том, что вообще отношения и в политике, и в экономике строятся на принципе феодальной лояльности. Вы посмотрите на то, как все тянут за собой целые дружины. Отношения депутатов и лидеров блоков – это, по сути, отношения феодальной зависимости. Все подчинено сюзерену, а все остальные – вассалы. Вот до чего нас довела система закрытых списков, коррупционной экономики и политики.



Сам факт «сдачи» Лозинского, думаю, не спровоцирует волнения в рядах фракций, так как все понимают, что это необходимая форма спасения фракции. Сейчас Лозинский для фракции – ненужный балласт, который необходимо сбросить с борта, чтобы он не мешал фракции и его лидеру уверенно шествовать по фронтам электоральных битв. Загнанных лошадей пристреливают, так как Лозинский может стать позорным и несмываемым пятном на белой и пушистой белосердечной политической силе.



Думаю, что случай с Лозинским не сможет приблизить парламент к снятию неприкосновенность с депутатского корпуса, поскольку в ней есть необходимость. Если не будет депутатского иммунитета, то любой правильный, честный и чистый политик может стать объектом различных провокаций и вмешательства в его политическую деятельность. С точки зрения развития парламента в качестве депутатской корпорации – это все-таки локальный факт.



Если какие-то прегрешения не приобрели ни общественного, ни политического резонанса – депутаты предпочитают отстаивать корпоративную солидарность.



Владимир Фесенко, директор аналитического центра “Пента”:



{3-} Уже тот факт, что сегодня ВР не голосовала именно за снятия неприкосновенности с Лозинского, свидетельствует о том, что, кроме прочего, у депутатов нет желания лишать себя неприкосновенности. Вопрос о снятии депутатской неприкосновенности – это только политическая игра, а реального желания отказаться от этого нет. На самом деле нам необходимо не полностью снять депутатскую неприкосновенность, а серьезно ее ограничить исходя из демократических стандартов, существующих, в частности, в Европе.



Что касается дела Лозинского, одно важное уточняющее обстоятельство – проголосовали все-таки не за снятие депутатской неприкосновенности, а за отказ от мандата. Думаю, тут был и тактический ход – не создавать опасного прецедента (которые, впрочем, уже были) и успокоить самих депутатов. На самом деле, когда представление о снятие неприкосновенности выносится на голосование, то большинство депутатского корпуса будет голосовать «за», чтобы не подставляться. К тому же отказ Лозинского от своего мандата и его арест, который сейчас, судя по всему, произойдет, не означает, что дело получит результативное завершение. Я хочу напомнить, одно очень важное обстоятельство – Лозинский сам предлагал услуги в «работе с судейским корпусом». И кто знает, кто и как будет судить Лозинского, и как фактор близости Лозинского к некоторым судьям может сказаться на рассмотрении его дела в суде. Поэтому – посмотрим. Я не тороплюсь с оптимистическими оценками завершения этого дела, так как нас тут могут ожидать некоторые сюрпризы.



Я не верю, что сегодняшнее голосование по Лозинскому существенно повлияет на депутатов. Ведь для большинства депутатов, особенно из сферы бизнеса, неприкосновенность – важный (но не единственный) фактор в получении депутатского мандата. Вот если бы депутатскую неприкосновенность сняли за какие-то финансовые махинации, то это стало бы более сильным прецедентом для многих нардепов. То есть думаю, что голосование по Лозинскому (как в свое время по Лазаренко и Агафонову) это, скорее всего, исключение из правила, нежели некая тенденция, которая может напугать депутатов.