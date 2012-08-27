Лидера регионалов Тернопольщины пинками выгнали с собрания

{1-} Лидера фракции Партии регионов в Тернопольском областном совете Павла Федика пинками выгнали с вече в городе Зборов.

Инцидент произошел 26 августа во время акции у казацкой могилы, сообщает тернопольский портал «Взгляд».

«Федика, который пришел на акцию, оттуда выгнали подсрачниками», - заявил глава Зборовской организации Общества «Просвита» Василий Мудло.

«На вече «Выбор патриотов» без приглашения появился один из главных регионалов Тернопольщины. Он вел себя неадекватно, провоцировал конфликты, оскорблял национальное и личное достоинство присутствующих», - заявил другой участник акции - координатор движения «Обновление страны» Андрей Левус.

«В конце концов, он попытался подобраться к трибуне. Именно поэтому мне пришлось единственным доступным для него образом показать направление движения и дать необходимый импульс», - добавил он.

Фото, видео: «Взгляд»

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