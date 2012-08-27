Американских солдат, глумившихся над телами талибов, наказали взысканием

27 августа 2012, 23:26

{1-}Командование Корпуса морской пехоты США в понедельник объявило, что трое военнослужащих, запечатленных на скандальном ролике, где они глумятся над телами убитых талибов, получат лишь административное взыскание с записью в личном деле.

В начале январе на сайте YouTube появился видеоролик, на котором четверо мужчин в полевой военной форме со смехом и шутками справляют нужду на несколько окровавленных тел. Неизвестный пользователь, опубликовавший 39-секундный видеофрагмент, пояснил в комментариях, что заснятые солдаты проходят службу в подразделении снайперов третьего батальона второго полка морской пехоты ВС США. Командование морпехов признало, что ролик не является сфабрикованным, сообщает РИА Новости.

После появления скандального ролика президент Афганистана Хамид Карзай призвал американские власти жестко наказать причастных военных.

Как передает телеканал NBC, трое морских пехотинцев признали свою вину в "нарушении Единого свода военных законов" и получат административное взыскание. Один из военнослужащих признал себя виновным непосредственно в осквернении тела, вина еще двух заключается в участии в несанкционированной видеосъемке с человеческими жертвами. О судьбе четвертого участника ролика не сообщается.

Отмечается, что в личных делах провинившихся военнослужащих будут сделаны отметки, которые повлияют на их возможный карьерный рост.

Телеканал также сообщил о предварительных итогах расследования дела о сожжении нескольких экземпляров Корана на американской военной базе в Афганистане. Этот инцидент произошел в феврале и привел к ожесточенным столкновениям между афганским населением и коалиционным контингентом в стране.

По данным телеканала, в действиях военнослужащих не было установлено злого умысла, однако, наложенное на них взыскание, вероятнее всего, станет концом их службы в вооруженных силах.

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