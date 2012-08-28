Советниками президента Египта стали христианин и женщина

{1-}Президент Египта Мухаммед Мурси впервые в истории страны включил в число помощников главы государства женщину и представителя коптов-христиан.
Как сообщает египетская газета Аль-Ахрам, либеральный писатель Самир Маркус, представляющий египетских христиан в диалоге с мусульманским большинством, был назначен сегодня на пост помощника по вопросам демократических преобразований.
Пост помощника президента по политическим вопросам займет профессор политологии в Каирском университете Пакинам аш-Шаркави, сообщает Интерфакс.
После победы на выборах Мурси покинул ряды движения Братья-мусульмане и его политического крыла - Партии свободы и справедливости, выполнив, таким образом, свое программное обещание стать "президентом для всех египтян".
Политический советник избранного президента Ахмад Дейф ранее заявил, что Мурси не планирует превращать Египет в исламское государство и выступает за его светскость, которая предполагает учет мнений всех слоев населения, в том числе и христиан. В связи с этим Дейф назвал опасения по поводу исламизации страны необоснованными.
Фото islamrf.ru
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