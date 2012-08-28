Советниками президента Египта стали христианин и женщина

{1-}Президент Египта Мухаммед Мурси впервые в истории страны включил в число помощников главы государства женщину и представителя коптов-христиан.

христиан мусульманским Как сообщает египетская газета Аль-Ахрам, либеральный писатель Самир Маркус, представляющий египетскихв диалоге сбольшинством, был назначен сегодня на пост помощника по вопросам демократических преобразований.

Пост помощника президента по политическим вопросам займет профессор политологии в Каирском университете Пакинам аш-Шаркави, сообщает Интерфакс

После победы на выборах Мурси покинул ряды движения Братья-мусульмане и его политического крыла - Партии свободы и справедливости, выполнив, таким образом, свое программное обещание стать "президентом для всех египтян".