СМИ: Мубарак объявил голодовку

{1-}Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который отбывает наказание в тюрьме Тора в Каире, начал голодовку и отказывается от лечения.

По сообщениям египетских СМИ, свергнутый лидер требует у тюремных властей позволить ему увидеться с собственным врачом, который наблюдал его много лет. По некоторым данным, личного лекаря к Мубараку допустят, передает MIGnews.

Ранее в августе генпрокурор Египта Абдель Магид Махмуд отказал сыну экс-президента Египта Хосни Мубарака в переводе отца из госпиталя при тюрьме "Тора" в другую лечебницу. Обосновывая свою просьбу, Мубарак пожаловался на плохие условия содержания отца и отсутствие оборудования для его лечения.

В ответ генеральный прокурор отправил в тюремный госпиталь инспекцию правозащитников, которая не нашла причин для перевода Мубарака в другое медучреждение.

Напомним, египетский суд приговорил Мубарака к пожизненному заключению. Новым президентом страны был избран исламист Мухаммед Мурси.



