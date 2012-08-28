Сегодня Европейский суд займется делом Тимошенко

{1-} Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня проведет публичные слушания по жалобе экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на незаконность ареста и более четырехмесячного содержания в следственном изоляторе в 2011 году.

"Публичные слушания начнутся в 14.30 по местному времени (в Киеве 15.30), к 18.00 они уже закончатся. В Европейском суде очень жесткая процедура: полчаса на выступление имеет одна сторона, полчаса имеет другая сторона. Потом вопросы судей - по 10 минут на ответ. И точка", - объяснила адвокат Валентина Теличенко.

Теличенко сообщила, что на публичные слушания по жалобе Тимошенко вынесены вопросы о нарушении властями Украины четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека: о пытках, незаконном задержании и аресте, нарушении права на частную жизнь и о политических мотивах ареста и содержания под стражей, передают РИА "Новости".

"Если Европейский суд признает, что судья Родион Киреев имел политические мотивы, когда он выносил решение о взятии под стражу Юлии Тимошенко, то это будет значимым аргументом против судьи Киреева и относительно его приговора по "газовому делу". Это первый шаг для признания вердикта Киреева как политического заказа", - сказала Теличенко.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 октября 2011 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Тимошенко - 7 лет.

Кроме того она лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года. Кроме того, Тимошенко должна возместить ущерб НАК «Нафтогаз» в 1,516 млрд грн. Иск «Нафтогаза» о возмещении ущерба.

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