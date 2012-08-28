Кандидаты попросили ЦИК разрешить тратить больше денег на выборы

{1-} Представители политических сил, участвующих в избирательной кампании в украинский парламент, пожаловались, что банки ограничивают их возможности на ведение агитации. ЦИК попросила Нацбанк рекомендовать финансовым учреждениям снять ограничения на пополнение избирательных счетов на сумму свыше 150 тыс. грн в день, пишет Коммерсантъ - Украина.

"В Центральную избирательную комиссию 24 августа 2012 года поступило совместное заявление представителей партии УДАР, "Батькивщина", "Свобода", Партии регионов и Коммунистической партии по поводу установления ограничений при совершении перевода средств избирательных фондов политических партий — субъектов избирательного процесса для проведения ими предвыборной агитации, а также обеспечения работы банков, в которых открыты счета избирательных фондов, в выходные и праздничные дни",— говорится в обращении.

В письме НБУ Центризбирком цитирует отрывки из совместного заявления представителей партий, в котором среди прочего говорится, что отдельные банковские учреждения устанавливают ограничения перечислений в избирательные фонды на финансирование предвыборной агитации на сумму не более 150 тыс. грн в день.

"Однако такое ограничение препятствует реализации прав и законных интересов субъектов избирательного процесса",— следует из документа.

Там также отмечается, что, "учитывая скоротечность избирательного процесса", необходимо обеспечить работу учреждений банков, в которых открыты счета избирательных фондов, в выходные и праздничные дни.

Представитель партии УДАР в ЦИК Валерий Карпунцов заявил, что, согласно закону "О выборах народных депутатов", размер избирательных фондов политических партий не ограничивается.

"Проблема в том, что избирательный процесс — достаточно быстротечный, а все деньги за агитацию — рекламу в СМИ, на телевидении и прочее — необходимо перечислять вперед,— сказал он.— Поэтому часто возникают ситуации, когда из-за введения ограничений отдельными банками в фонды просто не успевают перечислить необходимые средства".

Карпунцов также сообщил, что проблемы в работе с банками возникли и у других политических сил. "Именно я был инициатором этого обращения, и меня поддержали представители не только оппозиции, но и провластных партий — Партии регионов и КПУ,— объяснил он.— Все мы надеемся, что Нацбанк прислушается к совместной просьбе".

Банкиры признают наличие лимитов на пополнение счетов политических партий. Согласно ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", операции на сумму от 150 тыс. грн подлежат обязательному финансовому мониторингу.

"Для пополнения на сумму больше 150 тыс. грн необходимо идентифицировать себя и заполнить специальную карточку клиента. Многие банки ввели такие лимиты, чтобы не заполнять ее. Есть лимиты на пожертвования до 400 минимальных зарплат на политическую партию и до 20 зарплат на мажоритарку",— отмечает председатель банка.

Ранее Главред сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перераспределила расходы на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду.

На заседании в субботу, 25 августа, ЦИК приняла решение сократить расходы на оплату услуг СМИ для обеспечения ведения предвыборной агитации на 1 миллион 374 тысяч 500 гривен.

И теперь эта сумма расходов составляет 107 миллионов 12 тысяч 400 гривен.

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