Новоизбранная Рада будет досрочно распущена - эксперт

{1-} Верховная Рада, которая должна быть избрана 28 октября, будет переходной и не проработает свой конституционный 5-летний срок.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его мнению, состав новоизбранного парламента будет обновлен на треть. «Это будет переходный парламент, потому что в новом парламенте будет столкновение двух политических эпох: старой и новой. Появляются новые политические силы и новые политики в списках. Две политические эпохи встречаются в новом парламенте», - сказал Карасев.

В связи с этим, считает эксперт, новая Верховная Рада не доработает до 2017 года и будет распущена в 2014-2015 годах, передает УНИАН.

Как прогнозирует Карасев, новый парламент будет неструктурированным, с неустойчивым большинством.

При этом, отметил политолог, новый парламент будет «живее», чем предыдущий, поскольку в его составе будет как минимум две фракции мажоритарщиков, которые «будут играть в свою игру».

По словам Карасева, на должность председателя Верховной Рады может быть избран один из мажоритарщиков, и такую кандидатуру может поддержать оппозиция как компромиссную.

Ранее Главред сообщал, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перераспределила расходы на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду.

На заседании в субботу, 25 августа, ЦИК приняла решение сократить расходы на оплату услуг СМИ для обеспечения ведения предвыборной агитации на 1 миллион 374 тысяч 500 гривен.

И теперь эта сумма расходов составляет 107 миллионов 12 тысяч 400 гривен.

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