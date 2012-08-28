Верховный Суд перед выборами может возглавить регионал с Луганщины

{1-}Регионал с Луганщины, глава Высшего спецсуда Леонид Фесенко претендует на должность председателя Верховного Суда Украины. Смена руководства может состояться фактически за две недели до выборов, в связи с тем, что нынешним глава суда Петр Пилипчук достиг пенсионного возраста, сообщает КоммерсантЪ-Украина".

По данным издания, " 27 августа Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала его к назначению судьей ВСУ.

По словам самого Фесенко, он получил предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда.

"Мне поступило такое предложение от судей. Судьи Верховного Суда и судьи общих судов высказывали свое мнение по этому поводу, поэтому и было принято такое решение (перейти на работу в ВСУ)", - признался он.

Стоит отметить, что сейчас на рассмотрении Высшего специализированного суда, который Фесенко возглавляет с октября 2010 года, находится кассация экс-премьера Юлии Тимошенко, решение по которой будет объявлено 29 августа.

Леонид Фесенко родился 10 июня 1949 года в г. Рубежное на Луганщине. С 1996 по 2006 год был председателем Апелляционного суда Луганской области. В 2006 году был избран народным депутатом по списку Партии регионов.

Как отмечает издание, скорее всего, Фесенко возглавит ВСУ на безальтернативной основе. По предположению СМИ, сего приходом Верховному Суду будут возвращены полномочия, которых его лишили в результате судебной реформы.

Фото: .kommersant.ua

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