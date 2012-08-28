Обвиняемый в подготовке покушения на Путина поменял показания

{1-} Один из подозреваемых по делу о подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Илья Пьянзин, экстрадированный в Россию из Украины, заявил, что был лишь свидетелем организации покушения, а фактически подготовкой занимался погибший Руслан Мадаев, а не арестованный в Украине и признавшийся в этом уроженец Чечни Адам Осмаев, пишет Коммерсантъ - Украина

По данным из близких к следствию источников, на допросе в понедельник Пьянзин рассказал следователю об известных ему обстоятельствах создания террористической ячейки в Одессе и подготовке ею преступлений. Однако, по версии Пьянзина, сам он был лишь невольным соучастником преступной деятельности, организаторами которой были его приятель и сосед по квартире уроженец Чечни Руслан Мадаев.

Пьянзин не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

Экстрадиция Пьянзина из Украины в Россию состоялась в субботу. Он был доставлен в Москву спецбортом в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.

Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").

фото: 1tv.ru

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