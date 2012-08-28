Украина и Россия будут по-новому вести торговые войны

{1-} К концу года Украина, Россия и Беларусь намерены запустить механизм решения торговых споров при посредстве экспертных комиссий. Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина.

"Мы решили начать отбор кандидатов на должности третейских судей для разрешения торговых споров. Уверен, что этот механизм будет не только более дешевым, но и более быстрым, чем в Женеве (находится орган по решению споров ВТО, - ред.)", - заявил министр по торговле РФ, член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По словам министра экономического развития и торговли Петра Порошенко, отбор кандидатов займет около трех месяцев, после чего новый механизм заработает.

"Мы не подталкиваем наших производителей к тому, чтобы пользоваться именно этим механизмом решения споров, но даем им альтернативу", - подчеркнул Порошенко, добавив, что новым механизмом смогут воспользоваться украинские производители сыров для решения проблем на рынке РФ.

Пока альтернативный механизм решения торговых споров у украинских производителей есть лишь в случае возникновения торговых конфликтов со странами-членами ВТО. "Новый орган по решению споров в СНГ должен давать ответы на все разночтения договора о свободной торговле. Поскольку многие положения документа изложены туманно, потребность в таком арбитраже действительно существует, - отмечает главный специалист Института экономики и прогнозирования НАН Украины Владимир Сиденко. - Орган по решению споров ВТО рассматривает лишь споры, касающиеся общих принципов торговли. Но договор о зоне свободной торговле в СНГ построен на основе норм ВТО, поэтому если торговый спор касается общих вопросов, то действительно у компаний появится альтернатива".

Эксперты отмечают, что из стран СНГ, помимо Украины, членами ВТО являются лишь Армения, Молдова, Киргизстан и Россия, вступившая в эту организацию 25 августа. Для решения торговых споров с другими странами, в том числе с Беларусью и Казахстаном, новый орган станет безальтернативным.

Основами достоинствами арбитража считается скорость, ведь решения Органа по решению споров ВТО принимаются как минимум через год после подачи заявки. Однако решения ВТО считаются более беспристрастными, чего пока нельзя сказать об экспертах СНГ. "Пока трудно прогнозировать, насколько востребованным будет этот механизм. Все-таки существует опасение, что при решении споров Россия будет иметь преимущество перед другими странами", - признает господин Сиденко.

Ранее Главред сообщал, что Президент Виктор Янукович подписал закон, которым урегулируется применение внешнеэкономических мер в ответ на дискриминацию или недружественную деятельность со стороны иностранных государств.

Закон устанавливает, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические содружества ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут приниматься адекватные меры.

Согласно закону, в случае, если такие действия наносят вред или представляют угрозу государству или субъектам внешнеэкономической деятельности, такие меры могут предусматривать возмещение расходов.

Мероприятия в ответ осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми правилами, стандартами и нормами международного права.

фото: svit24.net

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