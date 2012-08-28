Русский уже стал региональным в 11 областях и Киеве

{1-}Закон о языках, который вступил в силу три недели назад, по-прежнему будоражит общество. Согласно ему, региональный язык имеет особый статус на территории, где, согласно последней переписи, не менее 10% населения назвали его родным. То есть русский уже имеет такой статус в 11 областях, Крыму, Киеве и Севастополе, крымскотатарский – в Крыму, венгерский – на Закарпатье, румынский – на Буковине, сообщает Сегодня.

Кроме того, эти и другие языки автоматически получают статус регионального в городах, районах или даже селах, где не менее 10% населения назвали их родными. То есть, к примеру, русский получил особый статус в Александрии Кировоградской области, хотя в самой области он его не имеет. Причем в данном случае не нужно никакого решения местного совета, а те, что уже приняты или будут приняты обл- и горсоветами южных и восточных областей, лишь информируют население, что в их регионе русский получил официальный статус, и объявляют о мерах по реализации этого статуса.

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Уже почти половина облсоветов и ряд горсоветов приняли решения о русском языке как официальном на территории их регионов, до конца недели ожидается, что такие же решения примут Харьковский и Николаевский облсоветы. Однако, появились заявления отдельных чиновников и даже решения местных советов, которые провозглашают, что на их территории государственным является украинский язык, а потому закон о языках там действовать не будет.

Как сообщалось ранее, на днях экс-президент Леонид Кравчук высказал мнение, что решения местных советов являются незаконными: «В унитарном государстве не может голосовать областной совет за введение какого-то языкового закона. Тем более, что в 10-й статье Конституции четко сказано, что применение языков в Украине определяется законом, а закон принимает только Верховная Рада».

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По словам одного из автора закона «Об основах государственной языковой политики» нардепа Вадима Колесниченко (ПР), все эти вопросы возникают из-за того, что политики не понимают сути закона. Кравчук прав: облсовет не может голосовать за введение закона или регионального языка — это определяется законами, которые принимает Верховная Рада. К этому можно добавить только одно: такие законы уже приняты.

Еще в 2003-м парламент принял закон о ратификации Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств, в котором записал, что региональными в Украине являются 13 языков, включая русский. Но этот закон не определял схему, по которой хартия должна быть реализована. Ее определил закон о языках, принятый этим летом:

Как отмечают эксперты, на самом деле, региональный статус языка меняет не так уж много: он дает право (но не обязывает!) местной власти вести свою работу на региональном языке и использовать его на официальных вывесках и указателях на улицах. Единственная обязательная норма: теперь любой гражданин в городе или селе, где есть региональный язык, может на нем обращаться к местной власти и требовать от нее ответа на своем языке.

Все остальные изменения, которые внес закон о языках, не связаны с региональным статусом того или иного языка. К примеру, любое СМИ в любом регионе теперь может вещать или издаваться на любом языке и точно так же может поступать рекламодатель в любом регионе – при этом нет обязанности пользоваться государственным или региональным, выбор – за собственником.

Кроме того, во всех без исключения регионах местные власти уже в ближайшее время обязаны провести анкетирование родителей детей в детсадах и школах, чтобы на основании количества заявлений определить потребность в классах с тем или иным языком обучения. В госвузах то же обязано сделать их руководство (частые учебные заведения определяют язык обучения сами). «Цель этого – не заставить кого-то изменить язык обучения, а, наоборот, обеспечить добровольность обучения на родном языке», – сказал Колесниченко.

Фото: novosti-n.mk.ua

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