Студенты начали борьбу за жилье

28 августа 2012, 08:59

{1-} Будущие первокурсники начали осаждать общежития украинских вузов: стартовало активное заселение. Некоторые студенты уже жалуются, что с них просят денег на ремонт и охрану. Многие селиться приезжают с родителями — те хотят убедиться, что дети будут жить в комфорте. Абитуриенты мечтают о комнате с хорошим ремонтом, но согласны и просто на стены с кроватью, сообщает "Сегодня".

«Общага намного дешевле квартиры, — говорит Аня из Кривого Рога, которая поступила в КПИ. — Возможно, на старших курсах я и съеду, а пока будем облагораживать комнату с соседками. Картинки повесим, ковер привезу».

В Украине при поддержке МОН начала работать горячая линия для студентов: о нарушении своих прав при заселении в общежития они могут сообщить по номеру (067) 656 99 41.

Уже есть и первые жалобы: в Нацуниверситете биоресурсов и природопользования со студентов 1-го курса просят не только плату за проживание, но и два взноса — за охрану (200 грн) и ремонт (300 грн). Причем в квитанциях указано, что это плата за «оказание информационных услуг».

Требовать деньги сверх платы за поселение нельзя, подчеркивает координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных.

 «Как минимум прокуратура должна вынести протест на такое решение и обязать вуз вернуть студентам деньги», - заявил Черных.

Те же, кто привык к комфорту, активно снимают в столице жилье. «У меня по 15—20 заказов в день от студентов. Снимают и в одиночку, но в основном кооперируются. Цены почти не изменились: выросли максимум на 100—150 грн, — говорит риелтор Станислав. — Их поднимают единицы. Но из-за повышенного спроса дешевое и приличное жилье не найти. Студенты сгребают все нормальные квартиры. Остается неликвид — плохие или очень дорогие.

«Однушка» сейчас стоит около 3 тыс. грн, «двушка» — 4 тыс., комната с хозяйкой — в среднем 1700 грн».

Ранее Главред  писал, что все больше молодых украинцев подают заявления на поступление не в отечественные вузы, а в зарубежные, поскольку получить европейский диплом и перспективу там работать обходится порой дешевле, чем 5-летнее обучение в родных пенатах.

Впрочем, в Минобразования уверяют, что в Украине есть учебные заведения, которые могут на равных конкурировать с европейскими учебными заведениями.

фото: chemodan.com.ua

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