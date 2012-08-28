В Москве украинца за свастику записали в террористы

{1-}В Москве за возбуждение ненависти судили жителя Макеевки. Он рисовал свастику.

19-летний украинец вошел во всероссийский список террористов - во всей РФ официально таких 43 человека, пишет Сегодня.

Федеральная служба по финансовому мониторингу обнародовала список организаций и людей, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, экстремистской деятельности или финансировании таковой. Всего в перечне 43 человека, в число которых попал и наш соотечественник: житель Макеевки Донецкой области Владимир Шалимов.

Он самый молодой в этом списке. Правда, как утверждают СМИ, ни к каким взрывам или подготовке теракта он не причастен.

Как рассказали в российской службе финмониторинга, в феврале этого года украинец вместе с 23-летним жителем Москвы разрисовал стену жилого дома на московской улице Попутная «свастикой и националистическими лозунгами, призывающими к агрессии». За это их судили в Москве по статье Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» и наказали 6-ю месяцами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

фото: ostro.org

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