Украинских пленников в Ливии могут освободить после выборов в Раду

{1-} Украинцев в Ливии, приговоренных судом к 10 лет тюрьмы за пособничество режиму Муаммара Каддафи, могут освободить уже этой осенью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел – руководитель аппарата Андрей Олефиров во время видеоконференции в Кабмине.

«Надеемся, что уже в ближайшее время родные и близкие этих граждан увидят их в Украине», – отметил Олефиров.



Он подчеркнул, что работа по освобождению граждан Украины, которые находятся в тюрьме ливийской столицы Триполи, будет продолжена после завершения мусульманского праздника Рамадан, выборов в Верховную Раду и назначения спикера и двух вице-спикеров парламента, передает НБН.

По словам дипломата, сейчас проводят постоянный мониторинг всех уголовно-процессуальных процедур, применяющих к нашим гражданам, а также обеспечения приемлемых условий их пребывания в месте задержания.



Андрей Олефиров отметил, что по несколько раз в неделю консульские должностные лица украинского дипломатического представительства в Триполи посещают наших соотечественников, обеспечивая их всем необходимым, в частности лекарствами и продуктами питания.

21 августа, исполнился ровно год, как 25 граждан Украины попали в плен в ливийским повстанцам. Украинцы пережили долгие месяцы заточения, суд и жестокий приговор, двоих из наших соотечественников ливийцы отпустили в апреле этого года, остальные ждут апелляции на свои приговоры

Напомним, 60-летнего Александра Шадрова трибунал приговорил к пожизненному заключению, остальных - к 10 годам тюрьмы и исправительных работ. Их обвиняют в сотрудничестве с режимом бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, сами украинцы утверждают, что приехали работать в Ливию по приглашению одной из нефтедобывающих кампаний.

Ранее «Главред» сообщал, что повстанцы обвинили украинцев в том, что те были снайперами на службе у Муаммара Каддафи, позже обвинили в том, что они ремонтировали боевую технику правительственных войск.

фото: republic.com.ua

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